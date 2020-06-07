بن فرج يرفض التسوية مع الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رفض الدولي التونسي شهاب الدين بن فرج التسوية التي طرحها الهلال وطالب بحقوقه كاملة ويجدر ذكره أن اللاعب حصل على حكم من الفيفا طلب فيه من الهلال دفع مبلغ مالي قدره 70. الف دولار لكن الهلال عطل اجراءات الدفع بتقديم استئناف خسره مؤخرا قبل ان يعود ويطلب من اللاعب التسوية.

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