وفود مقدمة من خبراء الأمم المتحدة لمناقشة ترتيبات وصول البعثة

التاريخ: 07-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة علمت مصادر، أن وفودا من الخبراء والمختصين في عمل البعثات الأممية بالأمم المتحدة ستصل السودان لمناقشة ترتيبات وأماكن ومقار البعثة الأممية للسلام التي طلبتها الخرطوم في وقت سابق ووافق عليها مجلس الأمن الدولي مؤخراً والمقرر وصولها البلاد بحلول يناير المقبل بعد مغادرة بعثة اليونميد والتي ينتهي تفويضها بولايات دارفور بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠. وفي الأثناء، شرعت الأجهزة المختصة في الخرطوم في نقاش موسع حول بعثة السلام. Advertisements وبحسب معلومات لصحيفة السوداني، فإن قرار المجلس يحظى بقبول أطراف حكومة الفترة الانتقالية ولا يوجد اي اعتراض عليه. ويقتصر دور بعثة السلام الأممية على توفير الدعم لمفاوضات السلام والمساعدة في تهيئة المساعدات التنموية عبر مؤتمر للمانحين، تقديم الدعم التقني والمادي والعون في عمليات نزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح إلى جانب المساعدة في دعم الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى دعم برامج التنمية المستدامة وتوفير الدعم لعمليات الإحصاء السكاني للانتخابات المذمع إجراؤها نهاية الفترة الانتقالية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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