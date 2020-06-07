التامين الصحي يوفر خدمة التطبيب عن بعد

أكد مدير عام هيئة التامين الصحي ولاية الخرطوم د. خالد محجوب العوض على استمرار خدمة التطبيب عن بعد وفقا لمبادرة الهيئة بالتعاون مع مجمع عيادات الطبابة التخصصية وبرعاية شركة أم تي ان.. مشيرا إلى أن الهيئة تعتبر أول مؤسسة توفر هذه الخدمة في ظل الظروف الحالية. Advertisements

ودعا العوض الى الالتزام بالتباعد الاجتماعي والجلوس في المنزل مشيراً إلى انه يمكن من خلال التطبيب عن بعد الحصول على الاستشارات الطبية فقط بالإتصال على رقم خدمة العملاء ٣٦٣٦ مجانا. من زين وأم تي ان على مدار الساعة.لافتاً بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن التأمين الصحي بولاية الخرطوم يقوم بدوره في دعم الكوادر الطبية وتوفير الأجهزة ومعدات الوقاية من كورونا بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم بتقديم المعقمات ومعدات الوقاية للكوادر العاملة بالمستشفيات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)