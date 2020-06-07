اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

التامين الصحي يوفر خدمة التطبيب عن بعد

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 07-يونيو-2020

0 مشاهدة

التامين الصحي يوفر خدمة التطبيب عن بعد

أكد مدير عام هيئة التامين الصحي ولاية الخرطوم د. خالد محجوب العوض على استمرار خدمة التطبيب عن بعد وفقا لمبادرة الهيئة بالتعاون مع مجمع عيادات الطبابة التخصصية وبرعاية شركة أم تي ان.. مشيرا إلى أن الهيئة تعتبر أول مؤسسة توفر هذه الخدمة في ظل الظروف الحالية.

Advertisements

 

ودعا العوض الى الالتزام بالتباعد الاجتماعي والجلوس في المنزل مشيراً إلى انه يمكن من خلال التطبيب عن بعد الحصول على الاستشارات الطبية فقط بالإتصال على رقم خدمة العملاء ٣٦٣٦ مجانا. من زين وأم تي ان على مدار الساعة.لافتاً بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن التأمين الصحي بولاية الخرطوم يقوم بدوره في دعم الكوادر الطبية وتوفير الأجهزة ومعدات الوقاية من بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم بتقديم المعقمات ومعدات الوقاية للكوادر العاملة بالمستشفيات.

 

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التامين الصحي يوفر خدمة التطبيب عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا