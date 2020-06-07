قوات لمراقبة الاسواق المخالفة للطوارئ الصحية بشيكان

اكد الاستاذ موسي مكي الضو احمد المدير التنفيذي لمحلية شيكان بشمال كردفان رئيس لجنة امن المحلية ان المحلية تعمل جاهدة على التشدد في الإنفاذ والتقييد الصارم للاسواق الرئيسية والفرعية بكافة مناطق المحلية المختلفة في حدود الزمن المسموح به داخل الاسواق من السادسة صباحاً وحتي الثالثة ظهرا حتى يتمكن المواطنين من شراء احتياجاتهم الرئيسة.

وقال في تصريح بحسب سونا، ان هناك تنسيقاً مع لجنة امن المحلية لنشر قوات للمراقبة وتأمين الأسواق عبر نشر قوات شرطية وأمنية ضاربة لضبط المتفلتين بالاسواق الذين يقومون بكسر قرارات الطوارئ الصحية ولجنة أمن المحلية.

وأوضح ان الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة لمراقبة الاسواق الكترونيا مبينا أنه التقي بعدد من الفريشة والباعة الجائلين ومحلات الذوق الرفيع بسوق الابيض الكبير .

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وأكد لهم التزام المحلية التام بتخصيص أماكن لهم خارج منطقة السوق الكبير وذلك لمزاولة نشاطهم التجاري بالاسواق الفرعية وفق الرؤية التنظيمية التي تراعي المعايير الصحية والهندسية والحفاظ على وجه المدينة , مبينا أن المحلية اتخذت كافة الاجراءات القانونية في عملية التنظيم والتطوير التي تمت بالسوق الكبير بمدينة الابيض وذلك بحفظ كل البضائع التي تمت ازالتها لدي الاجهزة الحكومية وفق اللوائح .

واضاف ان المحلية مستمرة في تنفيذ الحملات التنظيميه التي تحافظ على سلامة وصحة المواطنين لافتا إلى أنه تم رصد العديد من الظواهر السالبة في الفترة الماضية .

وقال ان المحلية تهدف لقيام اسواق متخصصة ونموذجيه تراعي كافة المواصفات المطلوبة التي تلبي تطلعات مواطني المحلية.

الجدير بالذكر أن الفريشة والباعة الجائلين ومحلات الذوق الرفيع بسوق الابيض الكبير أكدوا رفضهم التام لكافة المقترحات التي قدمت لهم من قبل محلية شيكان مشددين بالبقاء في اماكنهم داخل السوق الكبير.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)