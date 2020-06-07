بحث معالجة الفاقد الايرادي بمحلية امبده

التاريخ: 07-يونيو-2020
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بحث الاستاذ رابح احمد حامد المدير التنفيذي لمحلية امبدة خلال الاجتماع الموسع اليوم مع الاستاذ محمود احمد سليمان مدير ادارة تطوير الموارد بولاية الخرطوم معالجة اوجه الفاقد الايرادي للفترة الماضية والرؤي التقديرية لتمويل المشروعات المرتبطة بالخدمات الي جانب الوقوف علي خطط ادارة التحصيل الموحد بالمحلية لرفع كفاءة العمل في التحصيل لسد العجز في الموازنة خلال مرحلة مابعد جائحة كورونا.
وناقش الاجتماع الذى حضره مديري ادارات جهاز تطوير الموارد والتحصيل الموحد بمحلية امبدة بحسب سونا، المعوقات التي تعترض مسيرة العمل في جانب التحصيل.
ووجه الاستاذ محمود احمد سليمان مدير جهاز تطوير الموارد والتحصيل الموحد بالولاية بضرورة مواصلة العمل في التحصيل بناء علي انتظام العمل التجاري بالاحياء والاسواق الفرعية وتفعيل العمل الايرادي بخطة تتضمن دور الاجسام المساعدة في عملية التحصيل معولا علي مشاركة لجان الخدمات بالاحياء في عمليات الحصر والاستبيان للانشطة الاستثمارية بالاحياء لتحديد حجم الانفاق حسب الحاجة.
وابان سليمان ان المحلية صاحبة تجارب رائدة في انفاذ المشروعات الانتاجية وباسناد مجتمعي يتفاعل مع الجهود الرسمية في كافه مشروعات التنمية.
وقال ان ادارة التحصيل تعمل علي تقليل الانفاق ومعالجة الترهل الوظيفي وسد الثغرات في معالجة الاختلال الوظيفي بالادارة بالرقابة علي الاداء الوظيفي للادارات لمعرفة مواقع الانحراف لتحديد المعالجات.
من جانبة اكد المدير التنفيذي لمحلية امبده عن التزام المحلية بالموجهات التي تدعم جودة العمل للارتقاء بالعمل الانتاجي ودعم محاور النهضة بالخدمات.
واشار الي ان امبده ستوظف جهودها لاكمال الربط الايرادي والارتقاء بالخدمات المصاحبة للعمل الايرادي والاهتمام بعملية الحوسبة لتجديد معلومات الانشطة التجارية مضيفا ان التركيز علي استنباط مشروعات وانشطة استثمارية نوعية بالاسواق لتستوعب كل الانشطة التجارية بالاسواق وهي ضمن المشروعات التي ترصدها المحلية في خطتها خلال الايام القادمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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