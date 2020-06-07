التاريخ: 07-يونيو-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة هاجمت عصابة من (النيقرز) سكان مدينة بري فجر “الأحد”، بعد أن تسللت إليها من منطقة شرق النيل عبر حسر المنشية وهي مسلحة بالعصي والسواطير والسكاكين، ومارس المتفلتون بحسب صحيفة اليوم التالي، أعمال النهب والسلب وتم القبض على (35) فرداً منهم بواسطة شباب لجان المقاومة وتسليمهم إلى قسم شرطة امتداد ناصر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عصابات نيقرز تهاجم سكان بري ولجان المقاومة تتصدى لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.