عاجل.. تعرف على حالة الطقس بالسودان خلال الـ 24 ساعة المقبلة

الأحد 7 يونيو 2020

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالسودان، تقرير بشأن حالة الطقس خلال 24 ساعة القادمة، تحت عنوان نشرة اليوم الأحد.



Advertisements

يذكر أن الهيئة العامة للإرصاد الجوية تتوقع هطول أمطار تتراوح ما بين الخفيفة إلي المتوسطة في ولاية الخرطوم وذلك في الفترة من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل.

وذلك حسب التفصيل التالي :- الأحد الموافق ٧ يونيو متوقع أن تهطل أمطار خفيفة تتركز في شرق وشمال ولاية الخرطوم.

الإثنين الموافق ٨ يونيو متوقع هطول أمطار خفيفة إلي متوسطة في أجزاء متفرقة من ولاية الخرطوم.

الثلاثاء الموافق ٩ يونيو متوقع هطول أمطار متوسطة إلي غزيرة في أجزاء متفرقة من ولاية الخرطوم.