قوى التغيير: مسألة قيام سد النهضة حسمت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد القيادي بقوي الحرية والتغيير د.إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي أن السودان مؤهل لقيادة مبادرة توصل السودان ومصر واثيوبيا الى توافق بشأن ملف سد النهضة مشيراً الى أن جوهر العملية هو إعمال مبدأ التعاون الاقليمي وتبادل المنافع .

وقال ابراهيم الأمين في حوار له على تلفزيون السودان القومي مساء السبت إن قيام سد النهضة أصبح أمراً واقعاً وما عادت مسألة قيامه من عدمها تشكل قضية وقال ” إنما القضية الآن هي كيفية العمل على تلافي الإضرار وتعظيم المنافع المشتركة للدول الثلاث”.

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وقال الأمين إن مسألة قيام سد النهضة حسمت عندما وقعت الدول الثلاث على اعلان المبادئ بواسطة الرؤساء الثلاثة موضحاً أن المسألة الآن هي كيفية التعامل مع هذا الواقع .

ودعا ابراهيم جميع الأطراف الى التفكير فيما بعد قيام سد النهضة والتفكير في كيفية تحقيق الفائدة الثلاثية مع عدم الحاق الضرر بأي طرف . وأن يتجه السودان ويركز جهوده في مشروعات حصاد المياه للاستفادة من مياه الأمطار في شتى بقاع السودان باعتبار أن ذلك يوفر على البلاد موارد مائية هائلة .

وقال ابراهيم الأمين إن موقع السودان والأرض التي يمتلكها تجعل اثيوبيا ومصر تحتاجان الى التعاون مع السودان في مجال الزراعة .

كما دعا نائب رئيس حزب الامة الى صياغة مشروع وطني قومي بشأن ملف مياه النيل متهماً النخب السياسية في البلاد بأنها غير مهتمة بملف المياه مشيراً الى أن عدداً كبيراً من الناس ما يزالون يتعاملون مع الملف بسطحية .