ضبط شبكة لتهريب الذهب ومفاجأة في عدد السبائك المضبوطة

الخليج 365: تمكنت الادارة العامة للشرطة الأمنية بولاية نهر النيل من وضع حد للنشاط الإجرامي لشبكة تنشط في تهريب الذهب الخام وتتخذ في مواجهة افرادها إجراءات قانونية.

وقال مدير الادارة العامة للشرطة الأمنية في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان هذا الإنجاز جاء بعد توفر معلومات دقيقة لادارته بولاية نهر النيل عن نشاط لشبكة درجت على تهريب معدن الذهب الخام من مناطق التعدين بولاية نهر النيل الى ولاية الخرطوم ومنه الى خارج البلاد فتم تحريك فريق من إدارة الشرطة الأمنية بالولاية فرعية الدامر وتم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم (ح.ا.س) يقود عربة بوكس وبحوزته عدد 32 سبيكة ذهب زنة 3 كيلو جرام من الذهب الخالص بدون الحصول علي الأوراق الرسمية من الجهات المختصة تم اتخاذ إجراءات قانونية بدائرة الإختصاص وثمن مدير الادارة العامة للشرطة الأمنية الجهود المتواصلة لادارته بولاية نهر النيل في تحقيق ضبطيات نوعية موكدا استمرارية ادارته في إنفاذ خططها الرامية الي حماية الاقتصاد الوطني من التخريب بالحفاظ علي ثروات البلاد الاقتصادية وتقديم المتورطين للعدالة. المادة السابقة رئيس «فيفا» يطالب الجماهير بالصبر المقالة القادمة قوى التغيير: مسألة قيام سد النهضة حسمت

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