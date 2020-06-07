شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قالت انباء مؤكدة ان نادي المريخ ممثل في رئيسه ادم سوداكال اكمل اتفاقه مع مدرب الامل عطبرة كفاح صالح لتولي ادارة الفريق الفنية في الموسم المقبل وقالت مصادرعالية الثقة لـ (سودانا فوق ) ان مجلس سوداكال اعلن عن ذلك وسط اعضاء مجلس الادارة،وجاء قرار تعيين كفاح بعد قرار اعفاء التونسي امين المسلمي وجهازه الفني بعد خلافات بينه ورئيس النادي ووصفه لـ سوداكال بصفات الاحتيال وغيرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً..(سوداكال ) يعين (كفاح) مدربا للمريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.