الاتفاق على عودة السودان الي نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن عضو مجلس السيادة الإنتقالي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام ، محمد حسن التعايشي عن الاتفاق بشكل تام علي كل الموضوعات المتعلقة بالمؤتمر الدستوري بما يضمن قيامه وفقاََ لما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية بمشاركة جميع السودانيين ومواطني الأقاليم بصفة خاصة كجزء من عملية صناعة الدستور.

وقال التعايشي في تصريح صحفي “السبت” “اتفقنا علي المبادئ الأساسية ، وضمنا إنشاء قانون مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري بإشراك كل المجموعات بما في ذلك كتل السلام لضمان قيام المفوضية علي الأسس المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية كالاستقلالية والمهنية.”

وأكد الي ان الاتفاقيات أقرت مبدأ عودة السودان الي نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي بالسلطات الفيدرالية الواسعة التي تم النص علي جزء من سلطاتها في بعض اتفاق البروتوكولات.

وكشف التعايشي عن الاتفاق علي قيام مؤتمر نظام الحكم خلال ستة أشهر من توقيع اتفاق السلام بجانب الاتفاق على مهام نظام الحكم فيما يلي المستويات والحدود والهياكل.

ولفت الي ان جلسة غداََ ستناقش هيكلة القطاع العدلي والتعداد السكاني واسس الانتخابات والمؤسسات المناط بها إعادة توزيع الموارد بالبلاد.