الصحة: تسجيل 215 حالة بكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلنت وزارة الصحة تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بكورونا عن تقرير فحص يوم الجمعة الوبائي. وأوضحت التقرير الذي اطلعت عليه (متاريس) ان عدد الوفيات بلغت 12حالة والمتعافين 90 شخصا. وبذلك يصبح عدد المصابين بكورونا في السودان منذ بدء الجائحة 6081 مصابا. Advertisements بينما ارتفعت الوفيات الى 359 حالة وإجمالي المتعافين الى 2014 حالة. وسجلت ولاية الخرطوم أعلى حالات الاصابة الجديدة بعدد 166 حالة، الجزيرة 15، النيل الأبيض 5، نهر النيل 8 حالات. وسجلت سنار 6 حالات، القضارف 5، البحر الأحمر 6، شمال كردفان 3، غرب كردفان حالة واحدة.

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