عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 7 يونيو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

وكيل وزارة الطاقة والتعدين لقطاع الكهرباء يوضح اسباب القطوعات

الجريدة

تصاعد الخلافات بتجمع المهنيين ومجموعة (الاصم) تشكل قيادة تسييرية

مركز عزل لمرضى كورونا بمستشفى الصداقة الصيني

مقاومة الكلاكلات :69 لجنة خدمات وتغيير بمحلية جبل اولياء تتبع للنظام البائد

الشرطة تفكك شبكة تهرب الذهب بولاية نهر النيل وتضبط 32 سبيكة

قيادي بالشيوعي: الميزانية سقطت منذ الربع الاول والدعم كـ(قميص عثمان)

وزيرة الخارجية: الاتفاق على ٩٠% من خلافات سد النهضة

(الثورية) ترحب بالبعثة السياسية الجديدة في السودان وتدعو لإبقاء “يوناميد”

إبراهيم الأمين يشدد على ضرورة إصلاح قوى التغيير لتجنب فشل الثورة

النيل الدولية

السودان: من حق إثيوبيا بناء سدود داخل أراضيها

انفجار الاوضاع في تجمع المهنيين

إعصار لم يُشهد له مثيل من قبل يضرب ولاية سنار

ضبط شبكة تعمل في تهريب الذهب الخام بولاية نهر النيل

غندور يحذر من مؤامرات استعمارية ووصاية دولية من دول وراء بعثة الامم المتحدة

السوداني الدولية

اكتمال عملية تسليم قيادة الفرقة 21مشاه للقائد الجديد

إذاعة وسط دارفور معطلة قرابة نصف عام فمتى تعاود البث؟.

زيادة مضاعفة في اسعار السلع بام درمان

ترتيبات للحد من انتشار امراض الحيوان بنهر النيل

اليوم التالي

تجمع المهنيين: بعض أجسام التجمع تمثل واجهات حزبية

آخر لحظة

قطاع الكهرباء: متربصين وناشرو أخبار كاذبة يضخمون القطوعات

الاصم يكشف عن أزمة داخل تجمع المهنيين

وفاة الزعيم الروحي لمسلمي دولة الجنوب

الأرصاد: أمطار متوسطة بالخرطوم اليومين القادمين

الحكومة: مسح للآثار الاجتماعية والاقتصادية للكورونا

الفراغ من تفاصيل حول الترتيبات الأمنية

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أخبار اليوم

الأرصاد: أمطار خفيفة ومتوسطة بالخرطوم اليومين القادمين

الفراغ من بعض نقاط المبادئ العامة بالترتيبات الأمنية

حاتم السر: الوصول لاتفاق سلام شامل في السودان يتطلب قيام الحكومة باجراءات شجاعة لتذليل العقبات

عصام الدين محمد صالح يكتب :مابين خطاب حمدوك لرئيس الوزراء الاثيوبى والاجتماعات الاسفيرية لوزير الرى عودة مفاوضات سد النهضة فى القريب العاجل

الوطن

انقسام في تجمع المهنيين.. الأصم يكشف عن محاولة اختطاف حزبية والسكرتارية الجديدة تهاجمه بعنف

عرمان :طرح العلمانية في هذا التوقيت يخدم التيارات الإسلامية المتطرفة

ضبط شبكة تهريب ذهب في نهر النيل بحوزتها (32) سبيكة

اسماعيل التاج يطالب بالاسراع في انتخاب النقابات وعدم تجييرها لصالح الأحزاب

منبر السلام العادل يكشف عن تعنت في اطلاق سراح الطيب مصطفى ويتجه لفتح بلاغات

لجنة المفصولين من وزارة المالية :الفصل خالف قوانين الخدمة المدنية

الطاقة تكشف أسباب قطوعات الكهرباء

أطباء عودة العالقين تهدد بموجة ثانية من كورونا

السوداني

الطوارئ الاقتصادية تقف على توفر السلع الاستراتيجية بالبلاد

تجمع المهنيين يدعو لتكوين نقابات متحررة من الهيمنة الحزبية

الأصم: كنا متفقين فقط على إسقاط النظام

طه عثمان: نعتذر للشعب السوداني عن الإخفاقات أو الصورة التي عكست بشكل مختلف عن تجمع المهنيين

تجمع المهنيين يهاجم “تيار الأصم” ويصفه بالمهزومين المتهافتين بلاحياء على المناصب

صحيفة القوات المسلحة

القوات المسلحة تعلن استرداد مواقع دفاعية بجبل مرة

تقدم في التفاوض بين الحكومة ومسار دارفور حول الترتيبات الأمنية

حميدتي يطلع على أداء اللجان الفرعية للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية

الطاقة : اعطال في المولدات تسبب في قطوعات الكهرباء

صوت الأمة

المهنيين يتهم تياراً حزبياً بمحاولة اختطاف صوت التجمع

الخارجية: من حق أثيوبيا بناء سدود داخل أراضيها

مليون دولار من وزارة النفط لمحاربة كورونا

وكالة السودان للأنباء “سونا”

حميدتي يطلع على أداء اللجان الفرعية للجنةالعليا للطوارئ الاقتصادية

تجمع المهنيين: تكتل يوجه التجمع لصالح خطاب سياسي معزول

تجمع المهنيين: ندعم حكومة الفترة الانتقالية وعملية السلام

التاج: تجمع المهنيين ظل مشاركا في منبر المفاوضات بجوبا

طه عثمان يدعو الى إصلاحات وهيكلة لتجمع المهنيين

بيان للسكرتارية المنتخبة حول المؤتمر الصحفي للقيادات الأخرى لتجمع المهنيين

ابراهيم الأمين :السودان مؤهل لإحداث التوافق بشأن سد النهضة

أسماء :من حق اثيوبيا بناء سدود وفقا لاعلان المبادئ

وزير الري :التوافق الثلاثي حول سد النهضة موقف مبدئي

الفراغ من بعض نقاط المبادئ العامة بالترتيبات الأمنية

التعايشي: الاتفاق على قضايا المؤتمر الدستوري كجزء من صناعة الدستور

اعطال في المولدات تسبب قطوعات كهرباء محدود

الاحصاء تعتزم إجراء مسح للآثار الاجتماعية والاقتصادية للكورونا

وزارة الصحة تتسلم معدات طبية بقيمة مليون دولاردعماً من وزارة الطاقة

انشاء مركز عزل بمستشفى الصداقة الصين

امطار واعاصير تسبب دمارًا ببعض المناطق بولاية سنار

الأرصاد: أمطار خفيفة ومتوسطة بالخرطوم اليومين القادمين