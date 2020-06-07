مؤسس (تويتر) يرد على اتهامات ترامب

تجددت المواجهة بين (تويتر) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد رد الرئيس التنفيذي للموقع جاك دورسي على اتهام ترامب بأن حذف فيديو حملته الانتخابية من الموقع، (غير قانوني).

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وأكد دورسي أن الفيديو تم سحبه لأنه يتعارض مع سياسة الموقع بشأن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر.

وكتب دروسي في تغريدة ردا على ترامب بحسب صحيفة آخر لحظة: (ليس صحيحا وليس مخالفا للقانون. وقد تم سحب الفيديو لأننا تلقينا شكوى من صاحب حقوق الطبع والنشر).

وكان تويتر حذف مقطع فيديو نشرته حملة إعادة انتخاب ترامب الخميس بسبب شكوى تتعلق بحقوق الملكية وفق ما نقل موقع (كومبيوتر نيت)

وتضمن مقطع الفيديو تكريما لجورج فلويد، الأميركي الأسود الذي قتل أثناء اعتقاله، وتسبب موته في احتجاجات عنيفة في عدد من المدن الأميركية.

وقال متحدث باسم تويتر إن الشركة اتخذت هذا الإجراء بعد تلقيها شكوى لكنها لم تحدد هوية صاحب حقوق الملكية.

كما قام فيسبوك وإنستغرام أيضا بإزالة الفيديو بسبب نفس الشكوى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)