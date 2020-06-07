مطالب باستمرار مبادرة من المنتج للمستهلك

التاريخ: 07-يونيو-2020
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كشفت غرفة المواد الغذائية باتحاد الغرف الصناعية عن تقدمها بعدة متطلبات لوزاره الصناعه والتجارة لاستمرار مبادرة من المنتج للمستهلك.
وقال رئيس غرفة المواد الغذائية باتحاد الغرف الصناعية كمبال علي كمبال بحسب صحيفة السوداني، ان استمرارية من المنتج للمستهلك تحتاج لمعالجات كثيره خاصه ما يخص موضوع التشغيل والانتاج في ظل استمرار الحظر الذي وصفه بغير المجدي وباهظ التكلفة.
وأشار إلى ضرورة توفير جازولين للتشغيل وجازولين للعربات وبنزين للإداريين والمشرفين إلى جانب توفير الكهرباء وعدم القطع المبرمج لها، كما لابد من فتح ورش الصيانه والزامها بالعمل بغرض الصيانه إضافة إلى فتح البنوك للتوريد النقدي .
وأكد أن هناك الكثير من المصانع تعاني حاليا خاصة التى لايتوفر لها ترحيل فيما يعمل بعض المصانع بشكل جيد خاصة التي لديها ترحيل.
ووصف القرار الخاص بعودة البنوك للعمل جزئيا اعتبارا من غد الأحد بالجيد .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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