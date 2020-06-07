عجز بعض أرباب الأسر عن دفع إيجارات المنازل.. تداعيات الحظر و(كورونا)

التاريخ: 07-يونيو-2020
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شكا بعض العاملون بالمهن الحرة عن عجزهم عن دفع استحقاقات إيجار المنازل التي يقطنون بها للشهر الثاني على التوالي ، وارجعوا السبب الى الحظر الذي تفرضة الحكومة بسبب تفشي جائحة كورونا.
وكشف مواطن بحسب صحيفة الوطن، عن توقفه عن العمل منذ أكثر من شهر لانه لا يتمكن من قطع ( الكبري) وهو بموقف الاستاد، واشار الى انه عجز عن سداد ايجار المنزل الذي يقطن فيه واسرته وهو عبارة عن مبلغ (٥٠٠٠جنيه) ، وفي السياق رفع أصحاب العقارات اسعار الايجارات للمنازل الارضية الى اكثر (١٠٠٠٠) جنيه لمنزل مكون للغرفتين فقط و(٥٠٠٠) للغرفة الواحدة ، واشار مهتمون بشؤون الاسرة إلى ان عدد كبير من الأسر تضررت جراء الحظر نسبة لانقطاع السيولة وطالبوا الحكومة بمساعدة الأسر الفقيرة التي تعتمد على (رزق اليوم باليوم). لحين انتهاء ازمة الوباء .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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