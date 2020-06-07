وزيرة الخارجية: الاتفاق على ٩٠% من خلافات سد النهضة

قالت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله إن السودان شريك أصيل وليس وسيطاً بين مصر وأثيوبيا وأن للسودان موقف في قضية السد تم شرحه أثناء المفاوضات. Advertisements

مشيرةً إلى أن مبادئ السودان هي الاستخدام العادل للمياه، ورفض أي ضرر، ويتم الإخطار وتبادل المعلومات، والحل السلمي للخلافات وأن هذا متوافق مع القانون الدولي.

وأضافت أسماء بحسب صحيفة الجريدة: تم الإتفاق على 90% من نقاط الخلاف ويمكن التغلب على باقي النقاط بالتفاوض والوصول لإتفاق مرضي للأطراف الثلاثة، منوهًة إلى مصر طلبت من مجلس الأمن التدخل، فيما أكدت إثيوبيا. انفتاحها على التفاوض.

وتابعت: رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قام بمبادرة مع الجانبين الإثيوبي والمصري ووجدت ترحيب وستباشر اللجان الفنية أعمالها.

وقالت أسماء: لا نأمل أن نصل لمرحلة قيام أثيوبيا بالملء الأول بدون اتفاق مشيرةً إلى أن لسد النهضة فوائد (انتظام المياه، احتفاظ السودان بنصيبه من المياه غير المستغلة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)