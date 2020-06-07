إبراهيم الأمين يشدد على ضرورة إصلاح قوى التغيير لتجنب فشل الثورة

التاريخ: 07-يونيو-2020
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قال القيادي بقوى الحرية والتغيير إبراهيم الأمين إن مصلحة السودان إبعاد المنطقة من أي صراع ولا بديل غير التعاون.
ودعا الأمين إلى التفكير في المستقبل وأضاف: نحن بحاجة إلى مشروع وطني للمياه عابر للسياسة”، مشيرًا إلى أن وجود السد أصبح واقع وأن المصريين تجاوزوا هذه النقطة.
ويرى الأمين بحسب صحيفة الجريدة، أنه تم إهمال المياه الجوفية وتصديق لمساحات واسعة دون التأكد أنها مياه متجددة، داعياً إلى التعلم من تجربة السعودية في سحب المياه الجوفية.
وأعتبر الأمين أن هناك مشاكل أخرى غير سد النهضة، فالاتفاق الاطارئ في عنتيبي لغى الإخطار المسبق ودول أخرى ستشرع في بناء سدود.
ولتجنب فشل الثورة يرى الأمين أن هناك حاجة لإصلاح الحرية والتغيير وكل آليات الحكم للعبور بالسودان وتجنب فشل الثورة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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