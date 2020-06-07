صحيفة: موعد نهاية التحالف بين ترامب والجيش في الشوارع بات وشيكا العالم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية مقالا يتناول مشكلة توريط الجيش الأمريكي في السياسة الداخلية واستخدام الرئيس دونالد ترامب له في قمع الاحتجاجات الداخلية. وأوضحت الصحيفة أن السنوات الثلاث الأولى من فترة حكم ترامب، اقتصرت فيها نظرته القوية للجيش على تهديد خصوم أمريكا:” نار وغضب إذا تحدت كوريا الشمالية القوات الأمريكية، تحذير من أنه سوف “يسقط ويدمر” القوات الإيرانية في الخليج الفارسي، أُنفقت المليارات لتجديد ترسانة نووية اعتبرها ترامب المصدر النهائي للقوة الأمريكية”، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

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