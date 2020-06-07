قطر تهاجم “دول المقاطعة”بشدة وتكشف حقيقة انسحابها من مجلس التعاون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علقت قطر، على التقارير التي أكدت عزمها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي تزامنا مع الذكرى الثالثة لاندلاع الأزمة مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، واتهمت هذه الدول بالتسبب باستمرار الأزمة وخلق مزيد من الأزمات.ونفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر،في مقابلة مع “العربي الجديد”، رغبة دولة قطر بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجي وقالت إن “الحديث عن أي انسحاب لدولة قطر من مجلس التعاون الخليجي مجرد شائعات تداولها الناس مؤخرا، ربما لأن هنالك حالة تململ على المستوى الشعبي من جدوى وفاعلية أجهزة مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق باستمرار الأزمة الخليجية ودخولها عامها الرابع”.وأكدت استمرار المساعي الكويتية، ومجددة موقف الدوحة الداعي لرأب الصدع طالما في إطار الاحترام المتبادل بين الدول، وفي إطار الشرعية الدولية، وذلك حسب موقع “العربي الجديد”.وقالت الخاطر إن “دول الحصار التي تسببت بالأزمة مستمرة في خلق المزيد من الأزمات الأخرى ربما لاعتقادهم أن ما خلقوه من حالة عدم استقرار لم يواجه من قبل المجتمع الدولي بصرامة”، معتبرة أن “دول الحصار تحاول تطبيع هذه الأزمة وجعل الوضع الحالي وتبعاته من تفريق العائلات المشتركة وعرقلة ومنع الحج والعمرة عن القطريين وغيرها من الممارسات غير القانونية، أمرا عاديا وطبيعيا”.وعما إذا كان هناك معتقلون قطريون قيد الاحتجاز على خلفية الأزمة في أي من دول الحصار؟ قالت إن “هناك كثيرا من التقارير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تبين الانتهاكات المختلفة”، وأكدت أن “طبيعة الإجراءات المتخذة لم تكن تقتصر على الحكومة في دولة قطر وإنما طالت مواطنيها بشكل منهجي”.