شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نشر قائد شرطة دبي سابقا ضاحي خلفان، اليوم السبت، سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر” دعا خلالها إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، داعيا إلى “غزو عربي إلى قط”.وأكد ضاحي خلفان، أن الأزمة ستنتهي بغزو عربي لقطر، والمصالحة مع إسرائيل قائلا: “غزو عربي لقطر.. ينهي مشاكل كثيرة..وسلموا الحكم لمستحقه في قطر..وأبرموا مصالحة مع إسرائيل..وانتهى كل شئ”.وفي تغريدة أخرى قال خلفان: “أعلنها أنا مع السلام الشامل والدائم مع إسرائيل..وإذا حدث السلام مع إسرائيل وبعد ذلك المصالحة مع قطر.. سأذهب إسرائيل ولن أزور قطر لو قالوا الكعبة فيها”.
كانت هذه تفاصيل خبر ضاحي خلفان يثير ضجة كبرى: الحل في غزو قطر والسلام مع إسرائيل!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.