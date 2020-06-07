ضاحي خلفان يثير ضجة كبرى: الحل في غزو قطر والسلام مع إسرائيل!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشر قائد شرطة دبي سابقا ضاحي خلفان، اليوم السبت، سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر” دعا خلالها إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، داعيا إلى “غزو عربي إلى قط”.وأكد ضاحي خلفان، أن الأزمة ستنتهي بغزو عربي لقطر، والمصالحة مع إسرائيل قائلا: “غزو عربي لقطر.. ينهي مشاكل كثيرة..وسلموا الحكم لمستحقه في قطر..وأبرموا مصالحة مع إسرائيل..وانتهى كل شئ”.وفي تغريدة أخرى قال خلفان: “أعلنها أنا مع السلام الشامل والدائم مع إسرائيل..وإذا حدث السلام مع إسرائيل وبعد ذلك المصالحة مع قطر.. سأذهب إسرائيل ولن أزور قطر لو قالوا الكعبة فيها”.