ميسي يضع شرطا لتمديد عقده مع برشلونة

الخليج 365 :

أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن نادي برشلونة يعتزم الأسبوع المقبل البدء بمفاوضاته مع نجم الفريق والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من أجل تمديد عقده. وسيشارك في المفاوضات من جانب النادي الكتلوني، رئيس النادي، جوسيب بارتوميو بالإضافة للرئيس التنفيذي أوسكار غراو. فيما سيكون طرف اللاعب الأرجنتيني ممثلا بوالده خورخي، بحسب ما نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية. وسيتم في المفاوضات مناقشة عدد من الشروط والتي يأتي بمقدمتها طلب الأرجنتيني المتمثل في الحفاظ على إمكانية فسخ العقد بين الطرفين مع نهاية كل موسم. ويرتبط الأرجنتيني بعقد مع برشلونة يمتد لغاية 2021، وبحسب الصحيفة فالأرجنتيني الذي سيبلغ في هذا الشهر سن الـ33، يرى أنه من الأفضل إنهاء مسيرته بأفضل وجه بين أسوار “كامب نو” معقل النادي الكتلوني. وسيكون ميسي جاهزا لمواجهة مايوركا نهاية الأسبوع المقبل، عند عودة بطولة الدوري الإسباني بعد توقف 3 أشهر تقريبا بسبب جائحة كورونا، على الرغم من غيابه عن التدريبات يوم الأربعاء، إلا أن النادي أكد أن لا مشاكل لدى ميسي وسيكون حاضرا في اللقاء.