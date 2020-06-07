برشلونة يجدد إتصالاته مع نيمار

الخليج 365 :

كشفت صحيفة إسبانية، أن نادي برشلونة حريص على تجديد اتصالاته مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فاللاعب لا يزال أولوية للنادي الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن برشلونة سيحصل في المفاوضات على دعم الوكيل البرازيلي أندريه كوري الذي سبق أن عمل للبارسا منذ عدة سنوات.

وأوضحت أن كوري كان سببا رئيسيا في إبعاد نيمار عن ريال مدريد قبل 7 سنوات، وجلبه إلى برشلونة.

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وأكدت أن كوري رغم رحيله عن برشلونة، سيواصل العمل مع النادي على إعادة نيمار، وسيلعب دورا كبيرا في المفاوضات بفضل صداقته للاعب ووالده.

وانتقل نيمار إلى سان جيرمان قادما من برشلونة، صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع العملاق الكتالوني، لكن سرعان ما أبدى اللاعب البرازيلي رغبته في العودة إلى فريقه السابق، وبدأ يفتعل مشكلات عدة مع زملائه ومدربه.

وخاض نيمار مع باريس سان جيرمان حتى الآن 80 مباراة، أحرز خلالها 69 هدفا، وقدم لزملائه 39 تمريرة حاسمة.