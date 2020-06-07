جدلاً إسفيرياً غير مسبوق بسبب صورة جديدة للفنان الضجة “سجاد”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومهم على المطرب السوداني المثير للجدل سجاد أحمد, فبعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها في الأيام الماضية بسبب تصريحاته المثيرة والتي اعترف من خلالها بأخذه حقنة قيمتها 6000 دولار لتفتيح بشرته, عاد مرتادي مواقع التواصل لانتقاده من جديد.

وهذه المرة بعد ظهور صور له تظهره وهو يتوسط خبيرة التجميل هديل المشرف التي كانت مقدمة السهرة التي أثارت جدلاً واسعاً والفنانة إيمان الشريف إحدى المطربات المشاركات في السهرة التي ضمت سجاد وإيلاف عبد العزيز وإيمان الشريف ومنال البدري ومن تقديم هديل المشرف وتم عرضها على قناة أنغام الفضائية خلال أيام عيد الفطر الماضي.

وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فقد إظهرت الصورة التي أثارت جدلاً واسعاً عبر الأسافير الفنان سجاد وهو يجلس على مقربة من خبيرة التجميل وزميلته المطربة, بل ويتوسطهما وهو يجلس أعلى الكرسي كما ظهرت أطراف من العباءة التي كان يرتديها على أرجل خبيرة التجميل وهو ما عرض المطرب لانتقادات قاسية.

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وجاءت معظم الانتقادات في شكل أسئلة طرحها رواد مواقع التواصل أبرزها (كيف سمحت هديل وكيف سمحت إيمان للفنان سجاد بالجلوس بهذا الشكل؟).

وفي ظل الانتقادات الكثيرة ظهر بعض المدافعين عن الفنان سجاد الذين وصفوا اللقطة بالعادية وأن الفنان إيمان تعد اخته وصديقته وكذا الحال بالنسبة لهديل المشرف.

كما وصف مناصري سجاد رواد مواقع التواصل ومنتقدين سجاد بالمحبطين الذين يريدون تدمير المطرب الشاب, كما نصحوا سجاد بعدم الالتفات لمثل هذه التعليقات التي وصفت بالسالبة.