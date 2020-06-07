لجنة الطوارئ الاقتصادية تقف على توفر السلع الاستراتيجية بالبلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ترأس نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو، اجتماعاً للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، بحضور رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك.

ناقش الاجتماع أداء اللجان الفرعية بالتركيز علي لجنة المحفظة والتي تهتم بتوفير السلع الاستراتيجية بالبلاد .

وقال المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ادم حريكة في تصريح صحفي ، إن الاجتماع اثني علي التقدم الكبير الذي احرزته اللجان المختلفة في عملها ، مشيرا الي ان اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية ستعقد اجتماعا خلال هذا الاسبوع يتم خلاله البدء في تنفيذ عدد من التوصيات المهمة علي راسها محفظة الذهب ،والتبشير بتوصيات مهمة اخرى ليبدأ تنفيذها في المرحلة المقبلة ، مبينا ان اجتماع اليوم يعد بمثابة تدشين لعمل اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بعد انقضاء عطلة عيد الفطر المبارك. المادة السابقة مطالب بإستمرار مبادرة من المنتج للمستهلك المقالة القادمة جدلاً إسفيرياً غير مسبوق بسبب صورة جديدة للفنان الضجة “سجاد”

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