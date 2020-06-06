ترتيبات لإعادة تشغيل مستشفى الصداقة الصيني

كشف مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د.حمدان مصطفي حمدان عن إنشاء مركز عزل لمرضى الكورونا بمستشفي الصداقة الصيني توطئة لإعادة تشغيل المستشفي لاستقبال المرضى وتقديم الخدمات العلاجية الكاملة لهم وتطبيق نظام الإحالة وتشغيل العيادات المحولة بصورة ممنهجة .

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جاء ذلك لدى اجتماعه اليوم بإدارة المستشفى بحسب ( سونا) حيث أكد خلق وظائف للأطباء العموميين لتفعيل خدمة الطبيب العمومي والعمل على تسكين ممرضين بالوظائف الشاغرة بالمستشفى، وسيتم توفير الإمداد الدوائي وأدوات مكافحة العدوى إضافة إلى توفير إسعاف والعمل لحل مشكلة الصرف الصحي وإعادة تأهيل غرفة العناية المكثفة.

ووصف حمدان مستشفى الصداقة الصيني أنه من مستشفيات المستوى الثالث وقد إنشئ بمبدأ صداقة بين شعبي السودان والصين ويعمل وفق البرتوكول الصيني مشيرا إلى أنه سيتم الاجتماع مع الوفد الصيني للاستفادة منه في تدريب الكوادر عامة والتخصصات النادرة وتبادل الخبرات لتطوير الخدمات الصحية في الولاية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)