ضبط شبكة إجرامية تنشط في تهريب الذهب من مناطق التعدين بنهر النيل.

وقفت الشرطة الأمنية بنهر النيل،شبكة إجرامية تنشط في تهريب الذهب الخام من الولاية الى خارج البلاد عبر العاصمة الخرطوم أسفرت العملية عن ضبط أحد المهربين بعربة تحمل 32سبيكة ذهب زنة 3كيلو جرام من الذهب الخالص، دون الحصول علي الأوراق الرسمية.

ونقل المكتب الصحفي للشرطة بحسب صحيفة السوداني عن مدير إدارة الشرطة الأمنية القول : أن معلومات توفرت عن نشاط شبكة إجرامية في تهريب الذهب الخام من مناطق التعدين بنهر النيل إلى الخرطوم ومنها لخارج البلاد، وتم توقيف عناصر الشبكة و تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لدى دائرة الإختصاص.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)