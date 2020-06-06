محاذير من مخاطر عالية تجابه (الصيفي) بالقضارف

حذر المزارع بالقضارف محمد بخيت من مخاطر عالية تجابه الموسم الصيفي

و قال تسلمنا عدد 11 من جملة 400 الف برميل جازولين فقط للموسم بنسبة 10% من اجمالي الكمية المطلوبة ، مشيرا لمعانتهم من التمويل ،

ووصف بخيت الاجراءات الحكومية بنا فيها البنك الزراعي حول تمويل الموسم بانها حبر على ورق لافتا لعدم وجود آليات للموسم ، مما يعني الحصاد اليدوي والمكلف جدا ،

واكد بحسب صحيفة السودانى أضرار استمرار الحظر على المزارعين والذي يحول دون الحصول علي التموينات والاسبيرات وغيرها استعدادا للزراعة ،فضلا عن شل حركة المواصلات التي تقل العمالة من الولايات الأخرى إضافة لسلبيات قرار مصادرة عربات الدفاع الرباعي من المزارعين لاعتمادهم الكلي عليها في التحرك بين المشاريع بسبب وعورة الطرق ،

لافتا الي اهمية تأمين الموسم الزراعي في الحدود مع إثيوبيا في ظل وجود العصابات المتلفتة وقال ان لم توفير الحصة المتبقية من الجازولين سيتم فقدان الموسم لأن الزراعة مواقيت .