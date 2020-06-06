اختراق في ملف الترتيبات الامنية بين الحكومة ومسار دارفور

التاريخ: 06-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements شهدت مفاوضات الترتيبات الامنية بين الحكومة والجبهة الثورية في مسار دارفور اختراقاً مهماً ومن المقرر مواصلة المحادثات غداً للوصول إلى إتفاق نهائي قبل انتهاء الآجال الزمنية التفاوضية من قبل الوساطة الجنوبية.

وعقد الطرفان اليوم بحسب صحيفة السوداني جلسة تفاوضية عبر الفيديو كونفرانس، حيث ترأس الجانب الحكومي رئيس لجنة الترتيبات الامنية الفريق ركن خالد عابدين الشامي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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