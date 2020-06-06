الدولار يصعد بقوة وظهور أسواق جديدة لتجارة العملة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

صعد الدولار بقوة في سوق العملات الاجنبية يوم السبت بعد استقرار دام لأيام. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي خلال جولة للانتباهة أون لاين بمنطقة السوق العربي وسط الخرطوم أن أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية شهدت حراكا كببرا عقب عطلة عيد الفطر المبارك. وعزا بعض التجار ذلك إلى زيادة فترة السماح لتسوق المواطنين حتى الثالثة عصرا، مما منحهم وقت كاف لشراء احتياجاتهم وتنشيط بعض العمليات التجارية. إضافة إلى نهج جديد لتجار العملة بإنشاء أسواق جديدة في أمدرمان وبحري وبعض الأسواق في الخرطوم، تفاديا لعبور الكباري التي تتشدد السلطات في المرور عبرها إلا بتصريح، وأسهمت هذه الأسواق في زيادة الحراك وعقد مزيد من الصفقات. وبحسب أحد التجار فإن سعر الدولار الأمريكي وصل إلى (138) جنيها، الجنيه الاسترليني (171) جنيه، الريال السعودي (36.90) جنيه، الدرهم الإماراتي (38.70) جنيه، الريال القطري (37.80) جنيه، الجنيه المصري (8.90) جنيه.