السبت 6 يونيو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 تتوقع الهيئة العامة للإرصاد الجوية هطول أمطار تتراوح ما بين الخفيفة إلي المتوسطة في ولاية الخرطوم وذلك في الفترة من غدا الأحد إلى الأربعاء المقبل.

Advertisements وذلك حسب التفصيل التالي :- الأحد الموافق ٧ يونيو متوقع أن تهطل أمطار خفيفة تتركز في شرق وشمال ولاية الخرطوم. الإثنين الموافق ٨ يونيو متوقع هطول أمطار خفيفة إلي متوسطة في أجزاء متفرقة من ولاية الخرطوم. الثلاثاء الموافق ٩ يونيو متوقع هطول أمطار متوسطة إلي غزيرة في أجزاء متفرقة من ولاية الخرطوم.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. سقوط أمطار على الخرطوم لمدة 3 أيام متتالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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