إتحاد الكرة يقرر عودة دوريات كرة القدم

الخليج 365 :
كشف مصدرعالي الثقة باتحاد كرة القدم السوداني لـ (سودانا فوق ) ان الدوري الممتاز وكل الدوريات المحلية في السودان سوف تستانف عقب نهاية الحظر المفروض من السلطات الصحية في البلاد موضحا ان اتحاد الكرة،قررعقد اجتماع عقب نهاية الحظر المفروض لجائحة كوورنا والاعلان الرسمي عن عودة الدوري الممتاز وكل الدوريات وقال المصدر ان رئيس الاتحاد نفسه مع عودة النشاط الكروي في البلاد حتي يكتمل الموسم بشكل،كامل مثلما فعلت كل الدول الاخري واشار ذات المصدر ان متبقي المباريات يمكن ان يكتمل في اقل من شهر ونصف لان المتبقي في كل الدوريات المحلية حوالي ست اسابيع فقط ..وكان نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة المسابقات قد اكد صعوبة اكتمال الدوري.
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