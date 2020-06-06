تعليق التسجيلات يضر باللاعبين المفكوكين!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم!

*قرار الاتحاد بتعليق التسجيلات يضر باللاعبين المفكوكين!

*مؤكد ان القرار الذي اصدره الاتحاد السوداني لكرة القدم امس الاول والذي قضى بتعليق الدوري الممتاز وفترة الانتقالات الصيفية الي حين اشعار اخر بسبب التمديد الذي اتخذته السلطات الصحية بمواصلة حظر التجوال لاسبوعين اضافيين قابلة للمزيد مع احتمالية مواصلة التمديد لاسبوعين اخرين حتى مطلع يوليو المقبل اذا صارت الامور علي غير ما تشتهي السلطات الصحية بانخفاض معدل الاصابات اليومي بفايروس كورونا وظل في تصاعد كما هو الحال خلال الاسبوعين الاخيرين!

*نعم..قرار اتحاد كرة القدم السوداني الذي اصدره الامين العام في بيان امس الاول واشار الي تاكيد مخاطبة الاتحاد للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتاجيل فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها الحادي عشر من يونيو الجاري كما كان مرسوما منذ التسجيلات الفائتة الي وقت لاحق بسبب تعليق الموسم الرياضي بسبب جائحة كورونا خصوصا وان الاتحاد تمسك بامكانية اكمال الموسم الرياضي في كل الاحوال حتى لو اضطر للعودة للنظام الكروي السابق بانطلاقة الموسم الرياضي في يناير على ان يختتم في خواتيم اكتوبر كما ظل خلال اكثر من خمسة عشر عاما ظل فيها موسمنا الرياضي مخالفا لكل المواسم الرياضية في القارة السمراء والوطن العربي وبقية دول العالم وبالتالي فان تاكيد تعليق فترة الانتقالات الصيفية الي وقت يحدد فيما بعد عقب اتضاح الرؤيا حول امكانية عودة الدوري الممتاز من عدمه يضر كثيرا باللاعبين المفكوكين خلال الفترة الحالية والتي قد تمتد الي العام المقبل خصوصا ان تمسك الاتحاد باكمال الموسم الرياضي عقب نهاية شهر اغسطس القادم!

*نعم..مجموعة من اللاعبين مطلقي السراح في مختلف اندية الدرجة الممتازة وايضا الدرجات الاخرى علي مستوى الدرجة الوسيطة والاولى وغيرها اكتملت فترة قيدهم رفقة انديتهم في شهر مايو المنصرم ولكن بسبب لائحة المسابقات السودانية عليهم الانتظار حتى الفراغ من الموسم الرياضي واسدال الستار عليه بالمباراة التي تجمع فريقين علي نهائي كاس السودان والمقرر لها الاربعاء القادم الموافق العاشر من يونيو الجاري وفق تواريخ منافسة كاس السودان حيث تبدا صبيحة اليوم التالي فترة الانتقالات الصيفية الرئيسة في منظومة الاتحاد السوداني لكرة القدم وتستغرق حوالي ثلاثين يوما مع اسبوع اضافي للاعبين الذين يتم الاستغناء عنهم من كشوفات انديتهم في اليوم الاخير وبالتالي فان تعليق موعد الانتقالات الي وقت لاحق سيدخل مجموعة اللاعبين مطلقي السراح في دوامة من الترقب والانتظار علما بان هنالك لاعبين حددوا وجهتهم المقلبة وفي انتظار بلورة الاحلام الي واقع معاش ولكن قرار التعليق الشدادي قتل احلام اللاعبين ووضعهم في دكة الانتظار الي حين اشعار اخر!

*ليس امام اللاعبين مطلقي السراح والجالسين علي جمر الانتظار بامر البروف شداد ومجلس ادارة الاتحاد السوداني لكرة القدم والذي لا يمتلك الجراة التي تمكن اعضائه من رفع لواء العصيان علي الرئيس ومخالفته الراي في امكانية طرح فكرة الغاء الموسم الرياضي كما فعلت ثلاثة ارباع اتحادات القارة السمراء وخاطبت الفيفا والكاف بتلك القرارات وسمت ممثليها في البطولات القارية والاقليمية ايضا، ليس امام هؤلاء اللاعبين سوى ترقب قرار اخر ينهي الانتظار علي امل ان يتخذ الاتحاد في وقت لاحق قرارات منصفة بمنح اللاعبين مالا اضافيا علي الفترة التي انتظروها في الكشوفات بامر الاتحاد..ونعود بحول الله.

اخر الرميات

*قرار تعليق منافسة الدوري الممتاز يضر بالاندية ايضا ويزيد الاعباء بصرف المزيد من الاموال علي مرتبات اللاعبين والاجهزة الفنية دون ان يكون هنالك نشاط فعلي يغطي جزءا من تلك المنصرفات!

*الي متى يتعامل الاتحاد بصلف مع انديته والي متى لا يحترم الاتحاد الاندية التي تدر علي خزائنه الذهب والدولار؟!

*اللهم سلم البلاد والعباد..اميين.

*تعالوا بكره!