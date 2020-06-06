حال الحب في زمن كورونا !.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ياقطار الشوق حبيبنا هناك قال (الروب)!!

بعيدا عن كورونا وما أحدثته بالنفوس نتحدت عن السفر والحب

كورونا أصبحت من موانع السفر والحب

نرتاح من كورونا بهذه الإستراحة

في سفر (الأغنية السودانية) هنالك (محطات) مهمة جدا

محطات كبيرة تجد نفسك تقف عندها ولا (كتر خيرك)

وبعض من هذه المحطات نقف عندها ب (برجل واحدة)

في عرف (السكة حديد) هنالك محطات يقف فيها (القطار)

محطة كبيرة لايمكن للقطار أن يتحاوزها بأي حال من الأحوال

وهذه المحطات (القطر) بالنسبة ليها (حياة ودنيا وأمل )

ولعل ناس (الغرب) يذكرون أن من أكبر محطات القطار في السودان ( مدينة بابنوسة)

بابنوسة التي كانت تعتمد علي (مصنع تجفيف الألبان)

أصبحت فيما بعد تعيش حياتها الغالية من (عرق جبين) القطر

ولا أعرف كيف تعيش بابنوسة الآن بعد أن (مات مصنع تجفيف الألبان وماتت كذلك السكة حديد )

المهم

القطار يقيف حسب المحطات

في محطات تجد القطار يقف فيها(ربع ساعة فقط) بينما محطات اخري يقف فيها القطاراكثر من (ست ساعات) متواصلة

الذي قادني لهذا هو (قطار الشوق)

القطر الذي يحمل بداخله مجموعة من (الأحباب والمشوكشين والمشتاقين ) وبلا شك (قطار رومانسي)

ومن لوازم (قطارالشوق) مناديل الورق والصبر وإحتمال أقدار الطريق

القطر في كثير من الأحيان يحتاج الي تغير (رأس) في منتصف الطريق وهذا لا يخدم (استعجال) المشتاقين المتلهفين لللوصول لو( حبيبتك.) في البلد وركبت القطر وماشي ليها لا يمكن أن تستحمل أي تأخير

بل كانوا لا يستحملون حتي (صفارة القطر) من شدة الشوق

قطار الشوق اغنية من الأغنيات (الفاخرة) والتي يحبها الشعب السوداني بجنون

وحب الشعب لهذه الأغنية الكبيرة يعود لجودة الأغنية في المقام الأول

ثم ارتباط هذا الشعب بثقافة (السكة حديد عليها الرحمة)

الحكومة السابقة لأسف الشديد(قتلت) السكة حديد ومشت في جنازتها

أغنية قطار الشوق تغني بها عدد كبير من الفنانيين الا ان البلابل (قلبن الهوبا) في هذه الأغنية تحديدا

وإذا كان (رهان) البلابل الذي لا يخسر هو أغنية (رجعنالك)

فإن قطار الشوق هي مفتاتيح حب الناس (للبلبلات التلاتة)

الأغنية توفر لها (لحن) مدهش

أري أن اللحن الجيد طرز أغنية (قطار الشوق) من الأسباب التي كتبت لها عمر ممتد

هذا الي جانب أن (الكلمات) نفسها غاية في الروعة

من خلال الأغنية وضح أن القطر كان ماشي (عطبرة)

وكثير من مدن السودان (حسدت) عطبرة علي هذا التميز والأفضلية

الأغنية دي لما ظهرت (مدني) زعلت وكذلك (حلفا وبحري وكوستي ونيالا وسنار وبورتسودان وكسلا )

إشمعنا عطبرة

(المحبوب) كان من عطبرة

ومن خلال الأغنية ظهر أن القطر كان (ثقيل ) و (دمو تقيل)

الذي أود أن أركز عليه هو أن الأغنية اختلفت عن كثير من الأغنيات

والخلاف جاء من واقع (الحوار) داخل الأغنية هو حوار بين (الحبيب والقطر)

لأول مرة انسان من (لحم ودم) يتحدث مع القطر الذي هو من (حديد)

لكن واضح انو القطر ده علي بال ما يصل عطبرة جعل المحبوب (يتجرس) بشكل غير عادي

قطر ثقيل

أنا طبعا حزين جدا لأن الأغنية لم تصور لنا بعد ذلك كيف تم اللقاء!! وفي أي ساعة وصل القطر

هذه التفاصيل كانت تهمنا جدا

لكن ما في مشكلة

المهم

انو القطر وصل بعد أن عذب المحب عذاب ما بعدو عذاب

عزيزي بين يديك الآن (قطار الشوق)

ان شاء الله (رحلة سعيدة) تصلوا بالسلامة

قطار الشوق متين ترحل تودينا

تشوف بلدا حنان أهلها

ترسي هناك ترسينا

نسايم عطبرة الحلوة تهدينا وترسينا

نقابل فيها ناس طيبين فراقهم كان مبكينا

يا قطار الشوق متين توصل حبيبنا هناك راجينا

متين نحضن عويناتو لمتين يسرع يحيينا

يا قطار الشوق ده ليل الغربة فيهو ودار

متين تسرع تكمل المشوار

عشان ما تلقي سيد الناس

ونطفي البينا من النار

نشوف عينيهو نعسانة

ولونو الزاهي كل نضار

يا قطار الشوق حبيبنا هناك يحسب في مسافاتك

لو تعرف غلاوة الريد

أكنت نسيت محطاتك

وكان بدرت في الميعاد

وكان قللت ساعاتك

وكان حنيت علي مره

وكان حركت عجلاتك

الشوق والحب خلي الزول ده شغال (تحانيس) مع القطر

مربط الفرس في الأغنية دي (لو تعرف غلاوة الريد كنت نسيت محطاتك)

كده اتخيل القطر ده داخل علي عطبرة الزول ده إحساسو بيكون كيف

قطع شك بسبب هذه الأغنية كثير من الناس تمنو السفر الي عطبرة

الاغنية دي بمثابة (اعلان)لعطبرة

تحية وتقدير لكل ناس عطبرة

وإن شاء الله الما شاف عطبرة يشوفها

شخصيا الظروف خدمتني وزرت عطبرة مرتين وبذلك انا سعيد جدا

وناس عطبرة بتحبو والريد في عطبرة (ريد ليهو ضل)

والريد الليهو ضل بيودي تيجاني الماحي

يا أستاذة أول سفرية بعد رفع الحظر الي عطبرة

و..و..

ويا قطار الشوق.حبيبنا هناك.. قال الرووووووب.