الميدان يا حميدان (١_٢)!!.. بقلم عبد الله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يندهش البعض من موقفي المساند لمجلس ادارة نادي المريخ في ظل ما أسموه الحراك المريخي لسحب الثقة من (مريخاب) لطالما تفننوا في نعتهم بأبشع الألفاظ لا لشي الا لأن من جلسوا على مقاعد الإدارة حصلوا على الثقة بأصوات الناخبين لا بقرارات التعيين من السياسيين!!

موقفي تجاه هذا المجلس لم يتغير أو يتزحزح قيد انملة إيمانا مني بضرورة مساندة شعار (أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية) وتقديرا لجهود رجال تقدموا الصفوف في وقت توارى فيها عن الأنظار من كنا نحسبهم مريخاب!

من يتحدون حاليا ضد هذا المجلس أين كانوا حينما تم اعلان إجراء الانتخابات ولماذا لم يترشحوا او يرشحوا من يسعون لفرضهم حاليا؟!

ولماذا عارضوا المجلس حتى قبل إعلان فوزه وجهزوا ضده عشرات الطعون؟!

لماذا يرفضون من أتت بهم صناديق الاقتراع وهم بتلك الخطوة يجهضون الديمقراطية في مهدها؟!

كنت متابعا عن قرب تلك الحرب المستعرة ضد المجلس وقد هالني حينها تلك الروح العدائية التي تبناها كثيرون ضد من فازوا عن طريق الانتخابات وكنت أتساءل عن الأسباب الحقيقية التي تدفع باعلاميين (كبار) لمعارضة مجلس قبل ولادته حتى اتتني الإجابة من أحد أعضاء المجلس وهو يملكني مستندات يمكن أن تذهب باحد الإعلاميين الكبار إلى مزبلة التاريخ لكن مريخيتنا تمنعنا من نشر غسيل قذر كهذا يبقى مثار سخرية وتهكم من الأعداء لذا فإن على البعض إدراك أن كل ما يعرف لا ينشر!!!

أعود لأقول أن من حق أي شخص أن يتخذ من المواقف ما يتماشى مع قناعاته ولكن هل كل الذين ساندوا الخطوة كانوا على قناعة ام انهم ركبوا الموجة دون التفكير في آثارها كما أنني أود طرح جملة من الأسئلة التي اتمنى ان يجيب عليها كل فرد في سره ليرى حجم الخديعة التي تعرض لها وهو يساق كالانعام إلى حيث المجهول!!

ماهو الدمار الذي أحدثه هذا المجلس في جسد المريخ ؟! واي فشل يتحدث عنه الفشلة والزعيم ظل ََمحافظا على لاعبيه ولم يفشل في ضم اي لاعب حدده؟!!

لماذا يتم تهويل أحداث صغيرة وتضخيمها وخلق رأي عام منها لإدانة قادة المجلس وحرق شخصياتهم؟!

ألم تمر بالزعيم ذات الظروف في عهود مجالس سابقة ولماذا لم يتم استغلالها كما يحدث حاليا؟!

هل وداع المريخ للأبطال من التمهيدي سبب كاف لنصب المشانق لاعضاء المجلس؟!

عودوا بالذاكرة إلى الوراء وستجدون أن ما حدث في عهد هذا المجلس سبق وأن حدث في عهود سابقة وان من أساءوا لقادة المجلس الحالي كانوا (يحرقون البخور) حينها لمن فشلوا طالما أن مصالحهم الخاصة لم تتضرر!!

يتحدثون عن مجلس الدمار ونحن نعلم حجم الدمار باخلاقيات وزمم الكثير ين ممن يحاولون ايهامنا انهم قديسو المدينة الفاضلة!

لن ينهار مجلس المريخ ولن يطاح به لعلمنا بحدود ومقدرات وامكانات من يعملون على فرض واقع بعيد عن المنطق!

لن تسحب الثقة من المجلس الحالي لأن عضوية الزعيم ليست (بضع إعلاميين) ومثلهم من (الإداريين) الذين ظلوا مجرد تمومة جرتق في مجلس واحد ظل يتكرر بأمر رئيسه ويتم ترقيعه حتى صار ك(جلباب الدرويش) وليست عضوية الزعيم في بعض قدامي لاعبين ممن يساندون الحراك بسبب ابعادهم عن العمل بالفريق لضعف قدراتهم!!!

عضوية المريخ يا هؤلاء هي التي منحت المجلس الحالي ثقة حكم المريخ وهي ذاتها من يجدد الثقة فيهم أمام الملأ!

الميدان هو الفيصل فلنحتكم إليه جميعا بعيدا عن إثارة النعرات والقبليات وتصفية الحسابات ولنكف عن تحريض الجمهور ومحاولة دفعه باتجاه ارتكاب حماقات لأن المسؤلية حينها يتحملها كاملة من يقف وراء التحريض.

مشهد اخير

اختلاف الآراء أمر طبيعي لكن الإساءات الشخصية أمر لن نسكت عليه وسيكون القضاء هو الفيصل بيننا ومن يتم تحريشهم للنيل منا.

الميدان يا حميدان!!!!

نواصل

علاماتالميدان يا حميدان ١_٢)!!