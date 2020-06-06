مصرع قيادي بارز بقوى الحرية والتغيير بحادث مروري…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توفي مدير مكتب التجارة بمحلية مروي بالولاية الشمالية محمد إدريس خلف الله، إثر حادث حركة وأصيب عدد من مرافقيه بإصابات طفيفة بينهم إثنين من ممثلي تنسيقية قوي الحرية والتغيير بآلية توزيع الدقيق بالمحلية.

وتعرضت العربة البوكس (دبل كابينة) التابعة لرئاسة محلية مروي التي تقلهم لحادث سير مؤسف بعد إنقلابها عدة مرات قرب منطقة السليم وهي في طريقها لدنقلا في مهمة رسمية.

تم إجلاء المصابين للمستشفي التخصصي بدنقلا ومن ثم تحويلهم لمستشفي الضمان بمروي، حيث فارق الفقيد محمد إدريس الحياة قبيل وصوله للمستشفي، فيما غادر معظم المصابين المستشفي بعد الإطمئنان وأخذ العلاج اللازم.

وباشر المدير التنفيذي للمحلية ولجنة أمن المحلية وتنسيقية قوي الحرية والتغيير والمرور والنيابة إجراءات وتداعيات الحادث وتشييع جثمان الفقيد لمقابر البركل في موكب مهيب.