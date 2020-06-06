توفير المواد البترولية للموسم الزراعي بشمال كردفان

الخليج 365 :

-اكد الاستاذ ياسين بشير حمد مدير الادارة العامة للتجارة والتعاون والنقل والبترول بشمال كردفان انه سيتم توزيع الوقود الخاص بالموسم الزراعي تحت اجراءات وتدابير صارمة على كافة المشاريع الزراعية بمناطق الولاية المختلفة .

وقال يسن بشير حمد في تصريح (لسونا) ان هناك تنسيقا متكاملا بين ادارته ووزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية في هذا الصدد ،مبينا أن حصة الولاية التي تم تخصيصها للموسم الزراعي ستتواصل في الوصول إلى الولاية تباعا . ومن جانبه قال دكتور محمد الحافظ الشريف المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية انه تمت الموافقة على تخصيص مليون و777 الف جالون جازولين للموسم الزراعي المقبل بكافة المشاريع الزراعية المطرية بمناطق الولاية المختلفة.

واشار الى استعداد الولاية للموسم الزراعي للعام الحالي والمساحات المستهدف زراعتها هذا الموسم والبالغة حوالي 8 مليون فدان لتزرع بمحاصيل مختلفة .

واوضح إن هناك تنسيقا يجري حاليا لتوفير كافة المدخلات الزراعية المراد توفيرها من التقاوي والوقود والمبيدات والامصال الخاصة بالثروة الحيوانية بجانب الترتيبات المتعلقة بمشروع خور ابوحبل علاوة على المشروع القومي للقمح بالولاية .

واضاف انه تم رفع كافة احتياجات الولاية من المدخلات الزراعية المختلفة من تقاوي ووقود ومبيدات للمركز والتي وجدت القبول والتنفيذ وبدات الوزارة في تكوين لجان مختصة لتوفير كافة مدخلات العملية الزراعية.