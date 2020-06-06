الطاقة تكشف اسباب قطوعات الكهرباء المحدودة

عزا المهندس خيري عبدالرحمن احمد وكيل وزارة الطاقة والتعدين لقطاع الكهرباء في تعميم صحفي قطوعات للتيار الكهربائي الى نقص في التوليد نتيجة لأعطال في بعض وحدات التوليد وبعض خطوط التوزيع وقد تم ادخالها للصيانة الطارئة بسبب هذه الأعطال مما تسبب في ظهور برمجة خفيفة يتم توزيعها على الخطوط وفقا لسياسة التوزيع العادل وتخفيف ساعات التخفيف للحد الأدنى، مع الأهمية القصوى للإحتفاظ بالإمداد المستمر لكافة الخطوط الحمراء التي تغذي المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز العزل وكل ما يرتبط بإدارة مكافحة جائحة Covid-19 في كافة البلاد.

واضاف أن فِرق الصيانة تواصل عملها المكثف في محطات الانتاج على مدار الساعة مثلما تواصل فِرق الطوارئ في صيانة اعطال شبكات التوزيع ليلا ونهارا، وكذلك إدارات المالية والإمداد مجتهدين لتوفير قطع الغيار المطلوبة بإستمرار.

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وأكد الوكيل بحسب (سونا) حرص القطاع على انتهاء الصيانة في اسرع ما يمكن وتقدم للمستهلكين الكرام بالاعتذار والشكر على صبرهم وتعاونهم ومجددا دعوته لمزيد من التعاون في ترشيد الاستهلاك لتساعد في تقليل ساعات تخفيف الامداد.

وإعتبار هذا الأمر واجباً وطنياً من الدرجة الأولى يقع على المستهلكين بإعتبارهم الشريك الأساسي في قطاع الكهرباء الحيوي لكل الوطن وتفويت الفرصة على المتربصين به والذين يسعون الى نشر الأخبار الكاذبة وتضخيم الأعطال البسيطة من أجل مكاسب سياسية لا هم للقطاع فيها، بل كافة العاملين الوطنيين فيه يعملون بكل إخلاص وتجرد ويتعرضون للمخاطر ويتعاملون معها بكل مهنية واحترافية عالية. ولهم التحية والإحترام والتقدير.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)