حميدتي يطلع على أداء اللجان الفرعية للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية

اطلعت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في اجتماعها اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم، برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة الفريق اول محمد حمدان دقلو ،بحضور الرئيس المناوب للجنة رئيس مجلس الوزراء د عبدالله حمدوك ، واعضاء اللجنة ،على اداء لجانها الفرعية المختلفة بالتركيز على لجنة المحفظة والتي تهتم بتوفير السلع الاستراتيجية بالبلاد .

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وقال المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ادم حريكة في تصريح صحفي ، بحسب ( سونا) ان الاجتماع اثنى علي التقدم الكبير الذي احرزته اللجان المختلفة في عملها ،

مشيرا الي ان اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية ستعقد اجتماعا خلال هذا الاسبوع يتم خلاله البدء في تنفيذ عدد من التوصيات المهمة علي راسها محفظة الذهب ،والتبشير بتوصيات مهمة اخرى ليبدأ تنفيذها في المرحلة المقبلة ، مبينا ان اجتماع اليوم يعد بمثابة تدشين لعمل اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بعد انقضاء عطلة عيد الفطر المبارك.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)