تجمع المهنيين يدعوا لقيادة تسيرية توافقية

التاريخ: 06-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة دعا تجمع المهنيين السودانيين، لتكوين قيادة تسييرية توافقية تقوم بعقد مؤتمرٍ تداولي لتجمع المهنيين السودانيين خلال ثلاثة أشهر. Advertisements وعقد جمعية عمومية للكيانات المهنية المختلفة قبل المؤتمر التداول وتوفيق أوضاع الواجهات الحزبية وفق المعايير القياسية المعتمدة للأجسام الأعضاء بالتجمع ومواصلة العمل على إجازة قانون النقابات وتهيئة الطريق لعقد انتخابات حرة ونزيهة تستعيد بها بلادنا حركة نقابية متحررة من الهيمنة الحزبية. وقال التجمع في بيان له، اليوم، بحسب صحيفة السوداني انه سيسهم عبر قيادته التسييرية التوافقية من موقعه داخل قوى إعلان الحرية والتغيير في الشأن الوطني العام ودعم الحكومة الانتقالية بقيادة د. عبدالله حمدوك. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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