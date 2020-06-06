الملك يزور البرنس ويتحدث عن علاقته بزملائه السابقين

سجل قائد المريخ ونجمه السابق فيصل عجب؛ زيارة لمحمد مصطفى؛ لاعب فريق الشباب السابق بالنادي، وتعرض اللاعب الصاعد لحادث مروري أصيب على إثره بإصابات بالغة، وخضع للجراحة مؤخراً قبل أن يبدأ في التعافي.

وتمنى عجب بحسب صحيفة اليوم التالى الشفاء الكامل لزميله السابق، مبيناً أنه حريص دائماً على تفقد زملائه السابقين حتى عبر الهاتف، مشيراً إلى أنه ما يزال على علاقة طيبة بجميع بالذين زاملوه.

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ورأى عجب أن لقب الخال الذي أطلقه عليه زملاؤه يعكس الاحترام الذي يجده، معتبراً أن التعامل الجيد والتعاون مع كل اللاعبين كان ديدنه حتى اعتزاله كرة القدم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)