الأصم: كنا متفقين فقط على إسقاط النظام

التاريخ: 06-يونيو-2020
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كشف القيادي بتجمع المهنيين د. محمد ناجي الأصم، عن أن الخلافات حدثت منذ اندلاع الثورة، لكن صمتنا لأن الوقت لم يكن مناسبا حينها، موضحاً أن الانقسام حدث بتجمع المهنيين يوم 10 مايو الماضي. وأضاف: كنا متفقين فقط على إسقاط النظام.
قال الأصم في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن لإنتخابات التي جرت مؤخراً لإختيار سكرتارية جديدة، حسب صحيفة السوداني، لتجمع المهنيين لم يراعى فيها الأسس الديمقراطية لعملية الإنتخاب، وأدت إلى مزيد من الإنقسام.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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