ورشة تدريبية للكوادر الطبية والصحية بمحلية ابوكارنكا

افتتح المدير التنفيذي لمحلية ابوكارنكا يوسف احمد ضيف الله والدكتورة هاجر عبدالرءوف محمدي المدير الطبي للمستشفي ، الورشة التدريبية للكوادر الطبية والصحية بالمحلية اليوم السبت وسط اهتمام كبير من حكومة المحلية ولجنة الإسناد العليا . وشملت الورشة 40 متدربا ومتدربة من وحدات المحلية المختلفة ، وتناولت جميع المحاور المتعلقة بدرء جائحة كورونا من ارشادات وتوجيه وطرق وقاية واستخدام المعقمات . Advertisements وشاركت من وزارة الصحة الإتحادية بحسب سونا، دكتورة بشائر آدم ضو البيت والتي نالت دورات تدريبية متقدمة بدولتي الصين وتركيا . وأكدت لجنة الإسناد العليا نجاح برنامج مكافحة جائحة كورونا بالمنطقة من حجر صحي وتدريب كوادر وفرق توعوية بالأحياء والوحدات الإدارية والقرى . الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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