التشديد على تنفيذ ترتيبات الطوارئ الصحية بمحلية ابوحمد

رأس الأستاذ يحيى خالد عبدالباسط المدير التنفيذي لمحلية ابوحمد الاجتماع اليومي لغرفة الطوارئ الصحية لمجابهة جائحة كورونا بحضور اعضاء الغرفه ولجنة أمن المحلية.
وقال بحسب سونا، إن الأوضاع الصحية بالمحلية مازالت تحت السيطرة محذرا من الانتشار المجتمعي للمرض.
واستمع الاجتماع لتقرير الموقف الصحي الذي قدمته الاستاذة فاطمه عثمان مدير إدارة الصحة بمحلية ابوحمد والدكتور محمد ابراهيم المدير الطبي لمستشفي ابوحمد والذي أظهر سيطرة الجهاز الصحي علي الأوضاع عبر الرصد والمتابعة.
وقد شهد الاجتماع نقاشا مستفيضا خلص الي ضرورة التشدد في تنفيذ امر الطوارئ للحد من انتشار فايروس كورونا داخل المجتمع حيث يبدأ الحظر من الثالثه ظهرا وحتي السادسة صباح اليوم التالي مع التشدد في منع دخول المعدنين الي مدينة ابوحمد وإغلاق مداخل اسواق الطواحين وسوق قبقبة الخاص بالتعدين.
ووجهت الاستاذة فاطمه الغرفة لمواصلة منع التجمعات داخل الاسواق وإغلاق اندية المشاهده والاسواق كما دعت الغرفة جميع مواطني المحلية للالتزام بالموجهات الصحية والتقيد بساعات الحظر للمساعدة في منع انتشار الفيروس في المجتمع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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