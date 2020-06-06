زهير السراج يكتب: مِن عبد العزيز الحلو !

* كنتُ بصدد الرد على رسالة مفتوحة للقيادي بالحزب الشيوعي السوداني (سليمان حامد) يدعو فيها قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان (عبد العزيز الحلو) الى القبول بمدنية الدولة بدلا عن الدولة العلمانية، ولكن كفتني عن ذلك رسالة وصلتْ الى بريدي الإلكتروني، وجدتُ فيها ردا شافيا من القائد (الحلو) على دعوة الاستاذ سليمان، مع اعتذاري عن اختصارها لضيق المساحة.

* طُرحت (الدولة المدنية)من قبل بواسطة بعض القوى السياسية والمُفكِّرين والساسة ولقد رفضنا ذلك الطرح لأسباب عديدة نذكر منها الآتي :

أولا: استخدام مصطلح “الدولة المدنية” محاولة واضحة لتجنُّب “غضب” الإسلاميين الذين مارسوا ما مارسوا باسم الدين، اغتصبوا السلطة في 30 يونيو 1989 باسم الدين، خربوا البلاد وأذلوا العباد .. فسدوا، قتلوا الملايين، شرَّدوا، هجَّروا، اغتصبوا، ودمَّروا كل شيء .. حتى القيم والمبادئ الإنسانية الجميلة قضوا عليها. فصلوا جنوب السودان وأشعلوا الحروب في كافة أنحاء البلاد، دمَّروا الاقتصاد وأوصلوا ديون البلاد لعشرات المليارات، أفقروا الجميع، وزرعوا العنصرية و الكراهية وسط السودانيين، وفكَّكوا النسيج الاجتماعي .. حولوا السودان إلى دولة فاشلة بكل المقاييس، و كل ذلك تم باسم الدين .الآن .. وبعد كل ذلك، كيف يجوز لنا أن نُفكِّر في مكافأتهم بـ(احترام مشاعرهم)، وليس مشاعر غالبية السودانيين الذين اكتووا بنيران أفكارهم وممارساتهم الخاطئة؟!

ثانياً : إذا كان مفهوم ومصطلح (الدولة المدنية) يعني عندكم ويُطابق في تقديرك مفهوم ومصطلح (العلمانية)، فلماذا نحيد عما نصبو إليه والذي يقطع بصورة واضحة بفصل الدين عن الدولة، ونهرع لنلتف حول مفهوم ملتبس وغير واضح، ليست له مرجعيات أو نماذج يُحتذى بها ؟!

* ثالثاُ: إذا كان الإسلاميون لا يقبلون بمصطلح العلمانية صراحةً، فكيف سيقبلون بالدولة المدنية التي كما ذكرتَ أنت – تعني (العلمانية) ؟ ولماذا الالتفاف والتحايُل في قضايا جوهرية و مصيرية، وكيف نقوم بتطبيق (العلمانية) لاحقا إن كنا أصلاً لم ننُص عليها صراحة، … و كيف سيقبل بها فيما بعد المُعارضون الذين نخشى غضبهم، والذين أسميتهم أنت (المُزايدين والمعادين للديمقراطية وحقوق المواطنة؟!)، أم هذه محاولة للوصول إلى سلام بأي طريقة ثم بعد ذلك (نتوكَّل على الله) و”اللي يحصل يحصل”، وبمنتهى اللامبالاة … أليس في ذلك قدراً مهولاً من العبث بقضايا البلاد، واستخفافاً بعقول وتضحيات ثوار الشعب السوداني؟!

* ألا تكفي الشعب السوداني معاناة ثلاثين عاما من حكم الاسلاميين باسم الشريعة الإسلامية؟ ألم تفكر في المآلات حال رفض علمانية الدولة الآن، أو عدم تطبيقها مُستقبلاً، ولماذا لا نتعظ من ماضينا الحافل بالدروس القاسية جراء قيام بعض الآباء المؤسسين بممارسة الفهلوة والتشاطر على الآخرين، بل المراوغة والتحايُل والتخفي وراء النصوص الغامضة “غير الواضحة” والتلاعب بالألفاظ ؟

رابعاً : إلى متى سيستمر تحاشي مواجهة القضايا المصيرية وتجنُّب الصدام مع القوى الظلامية (المُزايِدة، والمعادية للديمقراطية وحقوق المواطنة)، وإلى متى ستستمر الحروب العبثية في السودان؟ !

* خامسا : نُقدّر تماما حرصكم على الالتزام بمقررات مؤتمركم السادس التي نصت على “مدنية الدولة”، إلا أننا على قناعة تامة بأن هذا النص قد كتب وأجيز في ظروف مختلفة وضمن سياق سياسي غير السياق الراهن الذي يتسم بنهوض ثوري ووعي جماهيري كبير يدعونا جميعا لإعادة النظر في الكثير من المسلمات السابقة. و في ضوء ذلك ندعوكم للتفاكر بذهن مفتوح حول طرحنا للعلمانية كنهج لصناعة السلام المستدام ووحدة بلادنا.

مع خالص الشكر والتقدير

أخوك / عبد العزيز آدم الحلو



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صحيفة الجريدة