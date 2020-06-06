إستقرار الوضع الصحي بمحلية الكاملين

استمعت غرفة الطوارئ الصحية بمحلية الكاملين في إجتماعها صباح اليوم برئاسة الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد الحسين المدير التنفيذي لمحلية الكاملين لتقرير مفصل من رئيس الغرفة تناول من خلاله التدابير والإجراءات الإحترازية التي نفذتها الغرفة علي مستوي المحلية مشيراً لإستقرار الوضع الصحي بالمحليه ومبادرات قريتي الجميعابي والجديد عمران بإنشاء غرف لعزل المرضي . من جانبه ثمن المدير التنفيذي بحسب سونا، ثمن مجهودات غرفه الطوارئ الصحية ودورها الفاعل في تنوير وتبصير المواطنين بخطورة المرض علي مستوي المحلية واكد دعم محليته وتسخير كافة الإمكانات لعمل الغرفة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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