عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 6 يونيو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

مئات الأسر المتعدية تجتاح منازل إسكان دار السلام 60 وتطالب سلطات محلية أم بدة الإعتراف بها

الجريدة

لجان مقاومة البراري تعتزم تسيير مليونية 30 يونيو

حمدوك: خُروج السودان مِن قائمة الدول الراعِية للإرهاب بَاتَ وشِيكًا

إسترداد “كتروم” من “عبدالواحد وهلال”

تجمع المهنيين ينفي دعوته لمؤتمر صحفي

تجار سوق ليبيا وأبوزيد يشكون من تعرضهم لخسائر فادحة

اللجنة التسييرية لأصحاب الصيدليات تهدد بالاضراب

برنامج الغذاء العالمي يقدم مساعدات لــ (292) ألف شخص بشمال دارفور

الشيوعي يطالب حمدوك بإكمال هياكل السلطة والمفوضيات

حزب البجا المعارض يرحب بالبعثة الأممية

النيل الدولية

الجيش والدعم السريع يستردان موقع من قبضة المتمردين بجبل مرة

قادمة من الأرجنتين.. طائرة ركاب إسرائيلية تعبر أجواء السودان

مجلس الأمن يشكل لجنة سياسية في الخرطوم

مئات الأسر المتعدية تجتاح منازل إسكان دار السلام 60

السوداني الدولية

بشاير يثمن دور نداء الخرطوم

تسجيل حالتي وفاة و(9) إصابات جديدة بـ (كورونا) في بالبحر الأحمر

اليوم التالي

حمدوك في لقاء مع «الشرق الأوسط»: علاقاتنا مع واشنطن تتقدم ولا خوف مع إثيوبيا.. والسلام اقترب

رد عبد العزيز آدم الحلو على رسالة: سليمان حامد الحاج .. طرح الدولة المدنية محاولة واضحة لتجنُّب “غضب” الإسلاميين

الطرق والجسور تعلن البدء في تشييد “مقتربات” كبري الدباسين

نبيل أديب: أسبوع لا يكفي لإكمال التحقيق وسنطلب التمديد

آخر لحظة

حمدوك مؤهل لقيادة الجماهير وليس أي قوى أخرى.

المركز يقف على الأوضاع الأمنية بشمال كردفان

منحة إماراتية لمجابهة كورونا بالجزيرة

الجيش يستعيد منطقة كتروم بغرب جبل مرة

الحزن يخيم على السعوديين لوفاة طبيب سوداني بـ (كورونا)

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صوت الأمة

الحكومة تناقش مشاركة أطراف عملية السلام في مؤسسات الانتقالية

حمدوك: متفائلون بتطوير اعلان الحرية و التغيير

عرمان: العلمانية ليست شرطالإنهاء الحرب

أخبار اليوم

حمدوك يلتقي وفد الحزب الشيوعي السوداني

مجلس الامن يجيز انشاء بعثة لمساعدة السودان في الفترة الانتقالية

أخبار اليوم تستنطق الأمين العام للكيان النوبي الجامع في أول حوار صحفي:

مؤتمر البجا المعارض يرحب بقرار مجلس الامن القاضي بتكوين بعثة اممية والتمديد اليوناميد

الوطن

حمدوك :واثق من معالجة الأزمة الاقتصادية

الجيش والدعم السريع يحرران مناطق من التمرد غرب جبل مرة

تسجيل (215) اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

اتفاق بين الحكومة والحركات على عدد من القضايا في مفاوضات جوبا

مطالبات بتوفيق أوضاع الدبلوماسيين المفصولين

اقتصادي يحذر من انهيار وشيك للعملة الوطنية وفقدانها لصلاحيتها

السوداني

حمدوك يبحث مع الحزب الشيوعي تطوير اعلان تحالف قوى الثورة واستكمال هياكل “الانتقالية”

حركة الإصلاح الآن تعلن رفضها للبعثة الأممية وتعلن مقاومتها سياسياً

بعد إغلاق استمر عدة أيام مستشفى المناقل يعود للعمل بحراسة شرطية

وفاة طبيبة سودانية أثناء عملها إثر أزمة قلبية

أسرة الطيب مصطفى : منعنا من زيارته رغم اكتمال التحريات معه

وكالة السودان للأنباء “سونا”

حمدوك يلتقي وفد الحزب الشيوعي السوداني

الجيش والدعم السريع يستردان موقع من قبضة المتمردين بجبل مرة

وزيرة الخارجية: دور رئيس للمرأة في إنجاح ثورة ديسمبر

الحكومة وحركات الكفاح المسلح يواصلان التفاوض حول القضايا القومية

وزيرة الخارجية: دور رئيس للمرأة في إنجاح ثورة ديسمبر

الموارد المائية تدشن إنطلاقة مياه الري للموسم الصيفي

ورشةتدريبية حول طرق التدقيق فى الأخبار خلال الأزمات وإنتشار الشائعات

مجلس الامن يجيز انشاء بعثة لمساعدة السودان في الفترة الانتقالية

الإتحاد العربي للكشافة يحتفل باليوم العالمي لمكافحة التدخين

منحة إماراتية لمجابهة كورونا بالجزيرة

حملة إصحاح البيئة والتعقيم بسوق تمبول

والي سنار: ما تردد عن خلو الولاية من كورونا إشاعة