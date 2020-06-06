هل يدفع ترامب بلاده نحو الهاوية؟.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يتابع العالم مابين مستغرب ومهتم الاحداث الجسام التى تجرى وقائعها فى الولايات المتحدة الامريكية وهى الاحتجاجات التى تفجرت عقب الجريمة العنصرية البشعة التى ارتكبها ضابط شرطة أبيض وقتل بدم بارد شابا من اصول افريقية وذلك بمساعدة بعض زملائه فى سلوك يعكس همجية الشرطة الأمريكية ، وما فاقم الامور وذهب بها باتجاه التصعيد الادارة السيئة والمتعجرفة للازمة من قبل الرئيس ترامب الذى تعامل بصلف وجلافة مع التظاهرات مهددا باستدعاء الجيش واستخدام القوة لانهاء الاحتجاجات وهو الأمر الذى لاقى استنكارا واسعا داخل وخارج الولايات المتحدة .

وبعد أيام من قتل الشرطة الأمريكية للمواطن

جورج فلويد فإن الامور تمضى نحو التصعيد ولم تفلح كل جهود ترامب ترغيبا وترهيبا فى تخفيف حالة التوتر خاصة مع اتساع دائرة الاحتجاجات وانضمام اعداد كبيرة من المواطنين البيض فى عشرات المدن الأمريكية الى التظاهرات وهم يرفعون شعارات تحقيق العدالة ومناهضة العنصرية وضرورة اصلاح الشرطة ، ومع هذا التطور تعالت الاصوات الداعية لذهاب الرئيس ترامب وانه غير جدير برئاسة امريكا كما عبر بعض السياسيين والبرلمانبين ،

ومن المعروف ان الانتخابات الرئاسية على الأبواب وهو ما يزيد من قلق ترامب ويخيفه من فقدان فرصة إعادة انتخابه ، وڨد حاول خصومه الديموقراطيون استثمار هذا الظرف واضعاف فرص ترامب والجمهوريين عموما فى الفوز بالرئاسة .

امر آخر حذرت منه الصحافة الأمريكية وهو انزلاق البلد الى استمرار التظاهرات لفترة طويلة وامكانية استخدام القوى الأمنية للقوة ضد المحتجين مما يزيد من تأزم الاوضاع وينذر بتدهور الاقتصاد الذى يعانى أصلا من تداعيات أزمة كورونا والكساد العام مما يعجل بانهياره ان استمرت الاحتجاجات خاصة مع ارتفاع اعداد العاطلين عن العمل ولجوء العديد من الشركات الى تسريح آلاف العمال مما يزيد من الاحتقان ويقوى من احتمالات تضعضع الاقتصاد وبالتالى زيادة المتاعب على الناس .

محللون تخوفوا من تهديدات ترامب المستمرة باستخدام الجيش لانهاء الاحتجاجات واشاروا الى ان رفض البنتاغون للفكرة قد يؤدى لتخفيف الاحتقان لكن استمرار ترامب فى التهديد بهذا الخيار يجعل من إمكانية انفراط الأمر واردا فى حال تمكن الرئيس من الدفع بالجيش الى المواجهة مع المحتجين وهو ما يدفع الى التخوف من اندلاع الحرب الاهلية التى توقعوا لها ان تكون مختلفة عن ما وقع سابقا وهذا مايخيف ترامب اذ يتوقع ان يخوض الجميع الحرب ضد الجميع وما سينتج عن ذلك من دمار وخراب لايمكن تصوره وقد يفضى الى انهيار امريكا كليا ، فهل يمثل ترامب راس الرمح فى تخريب بلاده والدفع بها نحو الهاوية ؟