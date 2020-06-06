استبعاد اثيوبي لوقوع حرب مع السودان

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

أثارت تصريحات الناطق الرسمى (المقال) بإسم الجيش العميد الدكتور عامر محمد الحسن اثارت تخوفا فى السودان واثيوبيا وذلك لخروجها عن المألوف وبعدها عن التوقعات .

وكان العميد عامر محمد الحسن قد قال (قبل اقالته) إن السودان يرى إعطاء فرصة للدبلوماسية مع إثيوبيا قبل اندلاع حرب شاملة بين البلدين ، وجاءت تصريحات العميد عامر هذه بعد التوتر الذى شهدته المنطقة الحدودية بين السودان واثيوبيا وسقوط قتلى وجرحى عسكريين ومدنيين من الجانبين ، واثارت التوترات الأمنية قلقا فى البلدين خاصة مع التأكيد على ان الشعبين الشقيقين الجارين يعيشان تداخلا وتواصلا إمتد كثيرا ، وفى ظل كل الحكومات السابقة فى السودان واثيوبيا ومع الخلافات التى سادت اكثر من مرة لم يتوقع الشعبان الذهاب الى حرب ولم يهدد مسؤول هنا أو هناك بما قاله العميد عامر.

ومن المعروف ان الخلاف الحدودى بين الجانبين ليس جديدا وفى احلك الظروف لم تتعد الحوادث نشاط عصابات الشفتا التى سقط فيها بعض الضحايا اكثر من مرة ، ومع اتهام البعض للجيش الاثيوبى بإنه كان وما زال داعما لهذه العصابات وهو إمر لم تتبنه الحكومة السودانية وظل الجانب الأثيوبى دوما ينفيه.

لكن الاهم فى هذا الأمر ما ورد على لسان

المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي، نغوسو طلاهون، (يوم الخميس)، بقوله إن المشكلات على الحدود مع السودان طبيعية وتحدث في أي مكان بالعالم.

ونفى طلاهون وجود أي نزاع حدودي مع السودان، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية منذ مئات السنين.

وأضاف أن “أزمة الحدود التي شهدها البلدان مؤخرا، لم تكن نزاع مصالح على الحدود”.

وأكد أن “تلك الأحداث، عابرة بفضل ما يربط شعبي البلدين من علاقات استراتيجية تقوم على مبدأ حسن الجوار وتعزيز التعاون، معربا عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر الضحايا في البلدين”.

وتابع “لن تكون إثيوبيا مصدر أذى لجوارها وإنما تقف دائما إلى جانب إرساء السلم والأمن في السودان ودول الجوار الأخرى”.

وأشار إلى أن الحدود بين السودان وإثيوبيا مفتوحة منذ 106 أعوام، وكانت معززة بالتعايش وأواصر الأخوة التي تربط شعبي وحكومتي البلدين ، لافتا إلى أن بعض المشكلات على الشريط الحدودي طبيعية وتحدث في أي مكان بالعالم.

وأوضح أن أثيوبيا لا يمكن أن تتنازع مع السودان مهما كانت الخلافات وستسعى إلى حل أي خلاف عبر الحوار.

وذكر المسؤول الأثيوبي أن هناك مناقشات مستمرة بين السودان وأثيوبيا لمعالجة قضية الحدود.

جدير بالذكر ان الأيام الماضية شهدت اشتباكات مؤسفة على الحدود بين البلدين نتج عنها مقتل قائد القوة السودانية النقيب كرم الدين متأثرا بجراحه في مستشفى دوكة عاصمة محلية القلابات الغربية وجرح عدد من العسكريين والمدنيين ، وهو الحادث الذى استفز الجيش ودعا العميد عامر الى قول ما قال.