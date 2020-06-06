سيارة وخمسين الف دولار تفجران الاوضاع بالمريخ

الخليج 365 : اشتعلت الاوضاع بالمريخ بعد مطالبات مجلس المريخ بانهاء التعاقد مع الشركة التي تنوي الاستثمار في التسويق بنادي المريخ وكشف مصدر مقرب من مركز القرار بان احد القيادات المريخية حصل على سيارة فاخرة نظير التوسط وتقريب وجهات النظر بين المريخ والشركة فضلا عن حصول شخص ٱخر مع مجموعة صحافيين ومريخاب على 50 الف دولار وهو ما فجر الاوضاع بنادي المريخ وطالب الاقطاب بعدم توقيع اي عقد قبل عرضه على جمعية المريخ.

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